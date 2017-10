Incêndios

A Turismo do Centro manifestou hoje "o mais sentido pesar pelas vítimas dos inclementes fogos que destruíram vidas humanas e animais e bens materiais na região", salientando que o país está de luto.

"Portugal está novamente de luto. Menos de quatro meses depois da tragédia que se abateu sobre as gentes de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Penela, o pesadelo dos incêndios voltou ontem a atingir o coração do Centro de Portugal", refere a Entidade dirigida por Pedro Machado.

A Turismo do Centro adiante que "está, desde o primeiro momento, em contacto direto com o Turismo de Portugal, IP, no sentido de se proceder ao devido acompanhamento da situação, procedendo-se, numa primeira fase, ao levantamento dos prejuízos materiais e imateriais resultantes".