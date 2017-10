Incêndios

Dezenas de pessoas sofreram ferimentos ligeiros devido ao incêndio que deflagrou na Lousã, no domingo, e que teve hoje alguns reacendimentos, disse o presidente da Câmara à agência Lusa.

"Houve dezenas de feridos ligeiros", lamentou Luís Antunes, indicando que a prioridade da autarquia e dos meios de socorro no terreno é combater os incêndios que ainda eclodem no concelho, no distrito de Coimbra, como um que lavrou de manhã próximo da aldeia de Cabanões, em território da União de Freguesias de Lousã e Vilarinho.

Luís Antunes disse não haver no município registo de vítimas mortais causadas pelo fogo, que começou no domingo, junto à localidade de Vilarinho, pouco antes das 09:00.