Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, fala hoje ao país sobre a situação após os incêndios de domingo, a partir das 20:00, na residência oficial em São Bento, em Lisboa, afirmou à agência Lusa fonte oficial do executivo.

De acordo com o último "balanço preliminar" da Autoridade Nacional de Proteção Civil aos fogos que deflagraram em várias zonas do país, registam-se 32 mortos e sete desaparecidos, aos quais se juntam 56 feridos, 16 deles em estado grave.

Esta madrugada, no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, o primeiro-ministro anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.