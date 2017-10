Catalunha

Cerca de 150 empresas da Catalunha mudam diariamente a sua sede para fora da região, destacando-se pequenas e médias empresas (PME), seguindo o exemplo de grandes grupos bancários como Sabadell e CaixaBank.

Segundo o Luis Suárez, do Colégio de Registradores de Catalunã, entidade espanhola responsável pelo registo de empresas, a mudança de sedes para fora da Catalunha começou a aumentar a partir de 07 de outubro, depois de o banco Sabadell e o grupo Caixabank (dono do português Banco BPI) terem aprovado a mudança do seu domicílio social.

Desde 10 de outubro, quando o presidente do Governo da Catalunha, Carles Puigdemont, deixou em suspenso uma declaração de independência, as mudanças de sede para fora da Catalunha ocorrem a um ritmo de "umas 150 por dia".