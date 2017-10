Incêndios

Uma empresa do setor da cerâmica que emprega 140 pessoas, destruída no domingo por um incêndio florestal e localizada na zona industrial da Tocha, Cantanhede, vai ser reconstruída, disse hoje o presidente da junta de freguesia.

"Amanhã [terça-feira] já querem começar a recuperar a fábrica. Emprega muita gente, são 140 postos de trabalho diretos, fora os indiretos", disse à agência Lusa Fernando Pais Alves, presidente da junta de freguesia da Tocha, distrito de Coimbra.

As chamas, que eclodiram na zona de Quiaios, concelho da Figueira da Foz e que se estenderam, a norte, aos concelhos de Cantanhede e Mira, afetaram os pavilhões industriais da indústria de cerâmica, cuja administração reuniu hoje com os trabalhadores, comunicando-lhes a intenção de "reerguer o mais depressa possível" as instalações, adiantou, por seu turno, uma funcionária fabril.