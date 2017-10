Incêndios

A Proteção Civil Municipal de Soure, no distrito de Coimbra, apelou hoje à população para que mantenha vigilância máxima na sequência dos incêndios que atingem a região.

"Encontrando-se os Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure a combater diversos incêndios que deflagraram no distrito, o senhor presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes, na qualidade de responsável máximo concelhio da Proteção Civil, solicita à população do concelho de Soure que se mantenha atenta e vigilante ao longo das próximas horas. Relembramos que o país se encontra em alerta vermelho até às 20:00 de hoje", lê-se numa mensagem publicado pela autarquia no Facebook.

A Câmara diz ainda que, em caso de incêndio, deve contactar-se a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure pelo telefone 239 506 300.