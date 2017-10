Incêndios

Os incêndios florestais que fustigaram o concelho de Braga, com particular incidência no Monte da Falperra, consumiram uma área total estimada em 1.200 hectares, foi hoje revelado, em conferência de imprensa.

O número foi adiantado por Nuno Machado, dos Bombeiros Sapadores de Braga, que disse ainda que no combate às chamas estiveram envolvidos 290 operacionais, apoiados por uma centena de veículos.

Na mesma conferência de imprensa, o chefe da Divisão Municipal de Proteção Civil, Vítor Azevedo, acrescentou que, por causa das chamas, cerca de uma centena de pessoas foi retirada de um hotel, de duas instituições e das suas casas, como medida de precaução.