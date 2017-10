Incêndios

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje a necessidade de mudar a estrutura governamental para juntar a prevenção ao combate aos incêndios, esperando que o Governo "tire responsabilidades" no Conselho de Ministros de sábado.

"Eu julgo que é difícil alterarmos o paradigma de proteção civil e de defesa da floresta sem mexermos na estrutura governativa", disse Catarina Martins numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, e depois de uma reunião com Joaquim Sande Silva, especialista independente nomeado pela Assembleia da República por indicação do Bloco de Esquerda para a Comissão Técnica Independente que analisou os incêndios na região Centro.

A coordenadora do BE foi perentória: "eu espero que o Governo tire responsabilidades no próximo sábado [dia do Conselho de Ministros]. Não me passa pela outra coisa".