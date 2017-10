Incêndios

O CDS-PP acusou hoje o primeiro-ministro de nada ter feito na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande e exigiu um "esclarecimento sério, cabal e consequente" a António Costa sobre o combate aos fogos.

Em comunicado, a direção do CDS-PP, presidido por Assunção Cristas, exigiu ao primeiro-ministro "o esclarecimento sério, cabal e consequente" sobre cinco questões relacionadas com o que "falhou" nos últimos quatro meses, no combate aos incêndios, depois da tragédia de Pedrógão Grande, em junho.

"Nestes últimos quatro meses o primeiro-ministro não agiu, não corrigiu os erros, não assumiu as suas responsabilidades e pautou-se pela inação", criticou.