Incêndios

O número de mortes ocorridas devido aos incêndios florestais que lavram no país desde domingo aumentou para 36, anunciou hoje a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), indicando que estão desaparecidas sete pessoas.

Segundo a adjunta nacional de operações da Proteção Civil Patrícia Gaspar, que falava num 'briefing' na sede da ANPC no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, a 36.ª vítima mortal é um homem que estava hospitalizado no Hospital de Viseu.

De acordo com o presidente do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Cílio Correia, trata-se de um homem de 48 anos - que se encontrava com queimaduras em 80% a 90% do corpo - e que acabou por morrer durante a tarde de hoje.