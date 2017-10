Incêndios

A Segurança Social aumento o número de postos de apoio de emergência às populações afetadas pelos incêndios que lavram no Norte e Centro do país desde domingo, em articulação com as Câmaras Municipais, foi hoje anunciado.

Numa nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, é feita uma atualização dos locais onde é disponibilizado apoio social direto, anunciados esta manhã, e que se estendem a cinco distritos: Viseu, Leiria, Guarda, Coimbra, e Castelo Branco.

O distrito de Viseu é aquele onde foram montados mais postos.