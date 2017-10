OE2018

A receita prevista pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), para o ano de 2018, é de 22,2 milhões de euros, informaram hoje os ministérios da Cultura e das Finanças, numa comunicação conjunta.

Este total inclui o montante de 6,3 milhões de euros, "referente ao valor a transferir" pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) para o ICA, nos termos previstos da lei do cinema e do audiovisual, e concretiza um aumento de 6%, em relação aos 20,9 milhões orçamentados em 2017, como receita do instituto.

O esclarecimento foi feito três dias depois da divulgação dos mapas da proposta do Orçamento do Estado para 2018, entregue no parlamento na passada sexta-feira, que não incluía ainda esta transferência da Anacom, sendo então visível uma queda de cerca de cinco milhões de euros, nas verbas disponíveis para o ICA, para os 15,9 milhões.