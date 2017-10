Pedrógão Grande

O relatório do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais questiona a necessidade das mudanças feitas na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), considerando que o processo de nomeação dos comandantes distritais "foi concluído demasiado tarde".

"A estrutura nacional da ANPC sofreu uma remodelação profunda no início do ano de 2017. Sem estar a discutir nomes ou pôr em questão as pessoas, levantamos a questão da necessidade de se realizar todas as mudanças que foram efetuadas", sustenta o relatório coordenado por Domingos Xavier Viegas e hoje entregue à ministra da Administração Interna.

O documento, denominado "O complexo de incêndios de Pedrógão Grande e concelhos limítrofes, iniciado a 17 de junho", concluiu que o processo de nomeação dos comandantes distritais de operações de socorro (CODIS" "foi concluído demasiado tarde relativamente ao período de incêndios de 2017".