Pedrógão Grande

A falha do sistema de comunicações no incêndio de Pedrógão Grande terá contribuído para a falta de coordenação dos serviços de combate e de socorro, dificuldade de pedido de socorro e agravamento das consequências do fogo.

Esta conclusão consta do relatório "O complexo de incêndios de Pedrógão Grande e concelhos limítrofes, iniciado a 17 de junho", elaborado pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, hoje entregue à ministra da Administração Interna.

O relatório coordenado por Domingos Xavier Viegas indica que "o sistema de comunicações por rádio e por telefone teve uma falha geral em toda a região, quer por limitações inerentes aos sistemas, como sejam a sua pouca salvaguarda perante a exposição ao fogo, quer por sobrecarga de utilizadores, ou ainda por deficiente utilização de alguns dos sistemas", tendo sido este facto "agravado pela indisponibilidade de meios complementares devido a falta de planeamento".