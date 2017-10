Incêndios

Os encontros de qualificação para o Europeu de sub-19 feminino, marcados para terça-feira em Portugal, foram adiados, devido aos incêndios no centro do país, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os jogos da primeira jornada do 1.º Torneio de Apuramento estavam marcados para terça-feira em Santa Comba Dão e Viseu, zonas muito afetadas pelos incêndios desde domingo.

Portugal ia estrear-se frente à Irlanda do Norte, no Estádio do Fontelo, em Viseu, enquanto Noruega e Chipre se iam defrontar em Santa Comba Dão.