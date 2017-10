Pedrógão Grande

O presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição afirmou hoje à Lusa que a linha elétrica estava com a proteção "bem constituída" e refere que ficou "surpreendido" com os resultados do relatório.

"Refutámos completamente as conclusões apresentadas no que diz respeito à EDP Distribuição. Acompanhámos a elaboração do relatório, fornecemos os dados solicitados e estamos surpreendidos com as conclusões", disse à agência Lusa João Torres, presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição.

O responsável acrescentou que não esperava as conclusões, tendo em conta "a informação que demos e pela informação relativa à nossa atividade no que refere às faixas de proteção das linhas elétricas".