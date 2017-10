Incêndios

O incêndio que deflagrou pelas 20:20 de sábado no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo, foi dado como "completamente extinto" às 20:20 de hoje, informou a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, no local continuam 25 operacionais e cinco viaturas.

A mesma fonte adiantou o fogo entrou em fase de rescaldo cerca das 12:20, sendo que a chuva que começou cair a partir das 20:20 extinguiu por completo as chamas.