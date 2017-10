Mobilidade

INE iniciou ontem um inquérito à mobilidade nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, que vai abranger os hábitos de deslocação de cerca de um milhão de pessoas.

O Inquérito à Mobilidade 2017 (IMob 2017) nas Áreas Metropolitanas do Porto (AMP) e de Lisboa (AML) está a ser realizado, pela primeira vez, através da Internet em imob.ine.pt, desde ontem, e presencialmente nos alojamentos que não responderem através da plataforma informática, entre 27 de outubro e 17 de dezembro.

São 290 mil os alojamentos selecionados – 80 mil na AMP e 130 mil na AML –, que vão ser contactados pelo INE - Instituto Nacional de Estatística para responder a este inquérito em 35 municípios, o que envolve os hábitos de cerca de um milhão de pessoas, uma amostra elevada em relação às habitualmente usadas pelo INE.

O inquérito pretende saber como se deslocam os trabalhadores e os estudantes destas áreas, quanto tempo demoram, a distância percorrida e os custos: o questionário vai permitir realizar padrões de mobilidade diária da população; reunir a opinião dos utilizadores de transporte individual ou coletivo; e as motivações que conduzem às opções de transporte.

Para responder às questões que pretende abordar, o estudo questiona acerca do número de veículos do agregado familiar; deslocações diárias; local de trabalho ou escolas; tipo de transportes utilizados nas deslocações; hábitos de estacionamento de veículos; tempo de deslocação; e se há membros do agregado com deficiências físicas que limitam as deslocações, por exemplo.

De salientar ainda que em cada agregado só um dos membros responde ao inquérito, mas cada pessoa do agregado é incluída e pode dar origem a um modo diferente de deslocação.