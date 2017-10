Actualidade

Os partidos da oposição timorense exigiram hoje ao Governo que seja mais claro nas medidas do seu programa em áreas como justiça e reforma administrativa, que consideraram "irrealistas" e "pouco claras", e como se enquadram nos programas em curso.

Em causa está a interpretação do artigo 108 da Constituição, que define como deve ser o programa do Governo, um documento em que "constarão os objetivos e as tarefas que se propõe realizar, as medidas a adotar e as principais orientações políticas que pretende seguir nos domínios da atividade governamental".

A oposição tem insistido, desde o inicio do debate, na segunda-feira, no que considerou ser falta de clareza sobre algumas das medidas anunciadas no programa, com falta de explicação sobre como o Governo de Mari Alkatiri vai realizar o que anuncia.