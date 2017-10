Actualidade

Angola, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau têm a população mais jovem dos lusófonos, com a faixa etária 0-14 anos a ultrapassar os 40% do total da população, indica hoje um relatório da ONU.

No relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), intitulado "Acedendo ao Estado da População Mundial - 2017", é indicado que, entre os países lusófonos, Angola tem a maior percentagem de jovens (47%), à frente de Moçambique (45%), Timor-Leste (44%), São Tomé e Príncipe (43%) e Guiné-Bissau (41%).

No polo oposto, Portugal é o país lusófono com menor juventude, com apenas 14% da população naquela faixa etária, Brasil (22%), Cabo Verde (30%) e Guiné Equatorial (37%), numa tabela em que Macau, que surge como associado à China, conta com apenas 13% da população entre os 0 e os 14 anos.