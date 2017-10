Actualidade

Angola, Guiné Equatorial, Moçambique e Guiné-Bissau são os países lusófonos com as taxas de natalidade mais elevadas nas adolescentes entre os 15 e 19 anos, com um valor que ultrapassa os 10%, indica hoje um estudo da ONU.

Num relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), intitulado "Acedendo ao Estado da População Mundial - 2017", Angola é, entre os estados lusófonos, o país com maior percentagem de jovens mães, com uma taxa de 191 nascimentos por cada mil adolescentes em 2016.

Guiné Equatorial (176/1.000), Moçambique (167/1.000) e Guiné-Bissau (106/1.000) são os países que surgem a seguir na tabela lusófona com uma taxa superior a 10%, lista em são seguidos por São Tomé e Príncipe (92/1.000), Brasil (65/1.000), Timor-Leste (51/1.000) e Portugal (10/1.000).