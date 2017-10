Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, enviou hoje uma oferta para o polémico santuário de Yasukuni, em Tóquio, prática que costuma ser criticada pelos países vizinhos devido às ligações do templo ao passado militarista do Japão.

Abe enviou, a título pessoal, uma pequena árvore, como oferenda a propósito do festival de outono, que decorre nos próximos quatro dias, noticiou a imprensa local.

As oferendas de Shinzo Abe e a visita de membros do Governo ao santuário costumam gerar críticas dos países vizinhos, sobretudo da China e da Coreia do Sul, que consideram Yasukuni um símbolo do expansionismo militarista japonês.