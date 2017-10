Actualidade

O ministro do Plano e das Finanças timorense disse hoje que o Governo quer duplicar as receitas domésticas não petrolíferas para 400 milhões de dólares por ano, com medidas como o IVA e mais impostos no tabaco e álcool.

"A mobilização de receitas domésticas é uma área crítica para Timor-Leste e para o nosso futuro e prioridade do Executivo", disse Rui Gomes, no segundo dia de debate do programa do Governo no Parlamento Nacional.

Rui Gomes disse que a Comissão de Reforma Fiscal (CRF), que continua a trabalhar no atual Executivo, identificou várias fontes de receitas alternativas. A estas somam-se esforços de contenção de despesas, como "a poupança de 40 milhões de dólares [cerca de 34 milhões de euros] por ano em viagens locais ou internacionais".