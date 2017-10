Incêndios

Cinco estradas encontram-se hoje encerradas ao trânsito devido aos incêndios que atingem o norte e o centro do país, disse à Lusa o comando-geral da GNR.

No distrito da Braga, está cortada a Estrada Nacional 309, entre o quilómetro 41 e 42, na freguesia de Espinho, bem como a Estrada Municipal 585 na freguesia de Longos, em Guimarães.

No distrito da Guarda encontram-se encerradas ao trânsito a Estrada Nacional 17, na localidade de Folhadosa, a 231, em Paranhos da Beira, e a 339 em Aldeia da Serra, na freguesia do Sabugueiro, todas no concelho de Seia.