A subsecretária geral das Nações Unidas lembrou hoje que os ganhos de desenvolvimento de anos podem desaparecer em horas, instando países como Cabo Verde a apostarem na resiliência e diversificação económica para enfrentar eventuais catástrofes.

"Cabo Verde enfrenta os desafios de um pequeno país insular de rendimento médio com muitas vulnerabilidades e cada vez menos ajudas. Temos as recentes das catástrofes na Dominica, Barbuda e Porto Rico como exemplos de países de rendimento médio muito vulneráveis. Na Dominica perdeu-se 200 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em seis horas", disse Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu.

Para a responsável das Nações Unidas, que é também a Alto Representante para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, os recentes acontecimentos nessas regiões mostraram que, mesmo em países de rendimento médio, "uma catástrofe natural pode apagar todos os ganhos de desenvolvimento num curto período".