Incêndios

O concelho de Monchique, no distrito de Faro, está hoje em risco 'máximo' de incêndio e outros cinco estão a 'elevado', apesar dos avisos de chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, o concelho de Monchique, no distrito de Faro, está em risco 'máximo' de incêndio e os de Matosinhos, Maia e Trofa (Porto), Vila Nova de Poiares (Coimbra) e Silves (Faro) estão com risco 'elevado'.

Os restantes concelhos dos 18 distritos do continente apresentam risco 'moderado e baixo'.