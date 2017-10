Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje não entender as críticas da oposição ao formato do programa do Executivo e as exigências de mais detalhes, que "quebram a tradição" dos primeiros seis Governos, comprometendo-se a "clarificar tudo".

"Vi os programas do I ao VI Governos. As exigências dos senhores deputados têm legitimidade, mas não fazem parte da tradição de feitura do programa. A cultura política e governativa do I ao VI governo tem sido fazer os programas assim", afirmou Mari Alkatiri.

"Agora fazem muitas exigências ao VII Governo. Não compreendo", considerou, no segundo dia do debate do programa do Governo no Parlamento Nacional.