Actualidade

Bruno Mars vai atuar no dia 24 de junho do próximo ano no Festival Rock in Rio-Lisboa, anunciou hoje a organização.

Bruno Mars é o primeiro nome divulgado pelo festival que decorre no próximo ano, nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Os passes de fim de semana são uma das novidades da edição deste ano e estão à venda a partir de hoje, "por um preço especial de antecipação de 99 euros", segundo a mesma fonte.