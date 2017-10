Actualidade

Os Estados Unidos asseguraram que mataram na segunda-feira "dezenas" de extremistas do grupo Estado Islâmico em dois ataques nos campos de treino desta organização no Iémen.

O Comando Central, encarregado das operações militares no Médio Oriente, indicou através de um comunicado que ambos os ataques aconteceram na província de Al Baida, no sudoeste do país, sem precisar como, onde os bombardeamentos com 'drones' são habituais.

Nesses campos, os extremistas foram treinados para o uso de mísseis, granadas e outras armas de guerra, segundo a nota.