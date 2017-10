Incêndios

A circulação ferroviária na Linha da Beira Alta, que esteve suspensa devido aos incêndios que afetaram as regiões Norte e Centro de Portugal continental, foi retomada às 05:30 de hoje, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com uma fonte do IP, a circulação, tinha sido suspensa ao final do dia de domingo, foi retomada às 05:30 de hoje no troço entre Mortágua (distrito de Viseu) e Gouveia (distrito da Guarda).

A Linha da Beira Alta esteve com problemas na circulação durante todo o dia de segunda-feira, devido aos incêndios, que afetaram vários troços e provocaram perturbações na circulação.