Actualidade

A Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC) vai ter Cristiano Ronaldo como "embaixador" no peditório de novembro, que pela primeira vez se associa a uma angariação de fundos, por uma causa que, diz, não lhe é indiferente.

"Ser embaixador é dizer que esta causa não me é de todo indiferente, que me toca, que me diz respeito, quer seja a nível pessoal, quer seja como cidadão com direitos, deveres e preocupações cívicas para com os meus e os que me rodeiam", disse o jogador do Real Madrid e da seleção portuguesa à Lusa, em declarações enviadas por escrito, a propósito da participação na iniciativa.

Também em declarações à Lusa, o presidente da LPCC, Vítor Veloso salientou que esta é a primeira vez que Cristiano Ronaldo participa numa ação de angariação de fundos e acrescentou que espera por isso um "peditório forte", tanto mais que os peditórios, a única fonte de financiamento da LPCC, "são cada vez mais difíceis de fazer".