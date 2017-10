Incêndios

O primeiro-ministro desloca-se esta manhã à Unidade de Queimados de Celas dos Hospitais Universitários de Coimbra, onde se encontram alguns dos feridos dos incêndios de domingo e reúne-se depois com autarcas dos distritos de Coimbra e Viseu.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro referiu à agência Lusa que António Costa chegará à Unidade de Queimados de Celas dos Hospitais da Universidade de Coimbra por volta das 10:45 de hoje e que ali contactará com alguns dos feridos dos incêndios de domingo.

Ainda antes do almoço, António Costa seguirá para a Lousã, onde se reunirá na Câmara Municipal deste concelho do distrito de Coimbra com os autarcas das zonas mais afetadas pelos incêndios de domingo.