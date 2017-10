Actualidade

A União Europeia só atingirá em 2052 o objetivo de investir 0,7% do rendimento bruto em Ajuda Pública ao Desenvolvimento, que deveria ser alcançado em 2030, alertaram hoje as organizações não-governamentais de ajuda humanitária europeias.

No relatório AidWatch, conhecido hoje, a Confederação Europeia de organizações não-governamentais de Ajuda Humanitária e Desenvolvimento (CONCORD) alerta que, com a "atual taxa de crescimento, o compromisso assumido há mais de uma década e renovado por várias vezes de alocar 0,7% do rendimento nacional bruto (RNB) à Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) até 2030, só será uma realidade daqui a uma geração, em 2052".

Apenas cinco Estados-membros - Dinamarca, Luxemburgo, Suécia, Reino Unido e Alemanha - cumpriram esta meta, até 2015.