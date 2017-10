Incêndios

O incêndio que afetou Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, deixou cerca de 20 pessoas desalojadas e destruiu 238 habitações, havendo ainda uma mulher de 70 anos desaparecida, informou o presidente da Câmara.

O presidente do município da Pampilhosa da Serra, José Brito, disse à agência Lusa que há cerca de 20 pessoas desalojadas e que, segundo o último levantamento realizado pelo município, 238 habitações ficaram destruídas.

Segundo José Brito, a autarquia está a promover "alojamento" para as pessoas que perderam a sua casa, seja através da "colaboração de algumas entidades", seja através da cedência de instalações do próprio município para os casos de maior fragilidade, que estão a merecer o acompanhamento dos técnicos do município da ação social.