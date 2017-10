Actualidade

Trabalhadores em funções públicas vão receber formação sobre operações de receita e despesa com incidência em períodos futuros segundo o novo plano de formação sobre a reforma da contabilidade e contas públicas, hoje aprovado pelo Mistério das Finanças.

"É aprovado o Plano Global de Formação em Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)", afirma o ministro das Finanças, Mário Centeno, no despacho hoje publicado em Diário da República, no qual lembra que a sua concretização compete à Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental UniLEO, criada em novembro de 2016.

O regime de 'e-learning' é a modalidade de ensino escolhida pelo Governo para a formação, que vai ser promovida pela Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas - INA.