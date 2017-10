Incêndios

Os grupos parlamentares de PSD e CDS-PP opuseram-se hoje à alteração da agenda parlamentar prevista, que inclui o debate quinzenal com o primeiro-ministro, na quarta-feira, segundo de três dias de luto nacional pelas vítimas dos incêndios florestais.

PS, BE, PCP e PEV defenderam em conferência de líderes parlamentares desta manhã alguns reajustamentos na agenda do parlamento, nomeadamente uma eventual sessão evocativa, como tem sido tradição na Assembleia da República, mas sociais-democratas e democratas-cristãos quiseram ter a oportunidade de confrontar o primeiro-ministro em sessão plenária, mantendo-se assim a realização do debate com a presença de António Costa.

PSD e CDS-PP argumentaram ainda que pretendiam ouvir o chefe do Governo após a sua comunicação ao país e tendo em conta que há um Conselho de Ministros marcado para o fim de semana e destinado a tratar o tema da floresta e dos fogos.