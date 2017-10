Actualidade

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, considerou hoje os incêndios que vitimaram 36 pessoas em Portugal foram "uma triste tragédia" e manifestou "profundas condolências ao povo irmão", indica um comunicado de imprensa da Presidência da República.

"É com profunda dor e consternação que tomei conhecimento do fatídico incêndio que tem assolado várias localidades de Portugal e que tem causado mortes a dezenas de pessoas", escreveu Evaristo Carvalho, que expressou em nome próprio e em nome do povo são-tomense "as mais profundas condolências por essa triste tragédia".

O chefe de Estado são-tomense endereçou também "votos de grande pesar, de solidariedade e muita coragem neste momento de dor e de luto".