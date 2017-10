Actualidade

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social publicou hoje duas portarias de extensão para alterações nos contratos coletivos no setor alimentar que implicam acréscimos salariais de 0,2% e 0,4%.

A primeira portaria de extensão das alterações do contrato coletivo é entre a Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares (ANCIPA) e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - SITESE (confeitaria e conservação de frutas - administrativos).

O documento abrange "no território nacional as relações de trabalho entre os empregadores do setor da indústria e comércio de produtos de confeitaria e conservação de fruta, e trabalhadores administrativos ao seu serviço, uns e outros representados pelas associações que as outorgaram".