Um homem de 53 anos sobreviveu hoje a uma queda de um sexto andar quando trabalhava nas obras de construção de um hotel no Funchal, na Madeira, disse fonte dos bombeiros.

"Os bombeiros socorreram hoje pelas 11:50 um trabalhador de 53 anos de idade que caiu, do sexto piso, para o poço do elevador, nas obras do Hotel Savoy", disse uma fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo esta fonte, "o trabalhador estava consciente e orientado e suspeitava-se de fraturas nos membros superiores e inferiores. O trabalhador foi estabilizado e evacuado, por intermédio de uma grua, para a Rua Imperatriz D. Amélia".