Incêndios

O presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Abrantes, revelou hoje que o incêndio que cercou o seu concelho na madrugada de segunda-feira consumiu 70 a 80 % da mancha florestal e uma dezena de casas.

"Penso que ardeu entre 70 a 80% da floresta do concelho de Carregal do Sal. O fogo destruiu ainda umas dez habitações, duas principais e as outras devolutas, muitos barracões, tratores e alfaias agrícolas, para além de se ter registado uma vítima mortal", lamentou.

De acordo com o autarca, a vítima mortal tem entre 50 a 60 anos e é de Papízios, tendo sido encontrado carbonizado numa mata.