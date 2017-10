Actualidade

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros devido a uma colisão de dois veículos ligeiros, cerca das 06:00, na A2, perto do Seixal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu perto da área de serviço da Autoestrada 2 no Seixal, no sentido Lisboa/Setúbal, e a circulação rodoviária esteve condicionada até às 07:45, para remoção dos veículos sinistrados e assistência às vítimas.

Para o local do acidente foram mobilizados 13 elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma equipa de emergência médica do Hospital Garcia de Orta, uma viatura da Brisa e elementos do GNR.