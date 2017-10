Actualidade

O Banco de Portugal abriu 31 processos de contraordenação no terceiro trimestre deste ano e decidiu outros 55, tendo aplicado coimas de 317 mil euros aos bancos que supervisiona, segundo informou hoje a instituição.

Ao todo, entre janeiro e setembro, o Banco de Portugal decidiu 176 processos de contraordenação e aplicou multas que superam os 1,9 milhões de euros, uma vez que no primeiro trimestre foram decididos 84 processos e aplicadas coimas de 230 mil euros e, no segundo trimestre, foram fechados 37 processos e aplicadas multadas de 1,4 milhões de euros.

Na síntese da atividade sancionatória do Banco de Portugal no terceiro trimestre de 2017, divulgada hoje, o banco central indica, relativamente às decisões, proferiu quatro admoestações e aplicou coimas que totalizaram 317 mil euros, dos quais 10 mil ficaram com a execução suspensa, não referindo o motivo dessa suspensão nem quais as entidades sancionadas.