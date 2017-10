Actualidade

O tenista português João Sousa qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio belga de Antuérpia, ao vencer o francês Benoit Paire em três 'sets', por 6-4, 6-7 (2-7) e 7-5.

João Sousa, 61.º do 'ranking' ATP, entrou melhor no encontro, ao quebrar logo o primeiro serviço do francês, embora também o perdesse ao quarto jogo do parcial, acabando por fazer a diferença num 5-4, quando Paire servia.

O português teve um segundo 'set' muito equilibrado, sem que qualquer dos tenistas cedesse no serviço, obrigando a um 'tie-break', que Benoit Paire (39.º do 'ranking' ATP) venceu --, empatando o encontro.