Mundial2018

A Itália, quatro vezes campeã do mundo, vai defrontar a Suécia no 'play-off' de qualificação para o Mundial2018, em novembro, ditou o sorteio hoje realizado em Zurique.

A 'squadra azzurra', campeã em 1934, 1938, 1982 e 2006, vai acolher o jogo da segunda mão, depois do primeiro embate em solo sueco.

Nos outros encontros sorteados, a Suíça, segunda classificada no grupo de Portugal, vai defrontar a Irlanda do Norte, a Croácia vai enfrentar a Grécia e a República da Irlanda, que está nos 'play-offs' pela oitava vez, vai medir forças com a Dinamarca.