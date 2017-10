Incêndios

Um grupo de cidadãos vai realizar hoje uma vigília em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, para manifestar junto do Presidente da República "profunda insatisfação e revolta" em relação aos incêndios que deflagraram em Portugal.

"O que se pretende é manifestar junto do senhor Presidente da República, que é no fundo a válvula de segurança do sistema e aquele que zela pelo regular funcionamento das instituições, a nossa profunda insatisfação e a revolta com o que está a suceder em Portugal com os incêndios", disse à agência Lusa Paulo Gorjão, um dos promotores da ação "Todos a Belém".

A iniciativa "espontânea" está a ser promovida na rede social Facebook, contando pelas 14:00 com 1.200 pessoas que vão e com 2.900 com interesse em ir.