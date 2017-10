OE2018

O Governo vai alterar a lei laboral da função pública para garantir a aplicação de sanções quando um trabalhador que saiu do Estado com processo disciplinar volte a ser admitido, explicou fonte oficial do Ministério das Finanças à Lusa.

A proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) prevê uma autorização legislativa para que o Governo possa alterar no próximo ano a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

O Objetivo é "alterar as normas relativas ao exercício do poder disciplinar do empregador público em caso de cessação do vínculo de emprego público ou de alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador, admitindo a punição por infrações cometidas no exercício da função", lê-se na proposta de OE2018.