Actualidade

O regulador da bolsa regulamentou hoje as informações fundamentais a prestar a investidores de fundos de recuperação de créditos comercializados irregularmente por instituições de crédito sujeitas a medidas de resolução, como o papel comercial emitido pelo BES.

O perfil de risco, a distribuição de rendimentos, a transmissão das unidades de recuperação, as condições de resgate/reembolso, a duração do fundo, os resultados dos cenários previsíveis e as probabilidades de recuperação dos créditos a ceder ao Fundo pelos participantes são alguns das exigências do novo documento de informação aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que entra em vigor na quarta-feira.

Estas informações fundamentais destinam-se aos potenciais participantes no fundo e são obrigatórias, por lei, para ajudar o investidor a compreender o caráter e os riscos associados à sua participação no fundo.