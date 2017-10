Actualidade

O treinador português do Manchester United quer garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol o mais rápido possível, mas admitiu hoje que seria positivo empatar no Estádio da Luz frente ao Benfica.

"O nosso objetivo é qualificar-nos. Se conseguirmos a qualificação antes do último jogo o objetivo passa por acabar em primeiro. Nesse contexto, um ponto fora de casa contra a equipa mais forte das três [Benfica, CSKA Msocovo e Basileia] é um resultado positivo", começou por exprimir José Mourinho, acrescentando que "analisando só o jogo quer tentar ganhar".

Privado de quatro nomes de peso do plantel, Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellani, Michael Carrick e Paul Pogba, todos devido a lesão, Mourinho não quis adiantar um ou outro jogador que vai lançar de início, na quarta-feira, lembrando que o Benfica ainda "pode ser primeiro com 12 pontos" do Grupo A, mas reconheceu, por outro lado, que têm "obrigatoriamente que somar pontos" frente à sua equipa.