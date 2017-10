Incêndios

Extintas as chamas que tingiram de negro parte de costa de Alcobaça, o "turismo da desgraça" tem hoje uma nova rota com dezenas de pessoas a percorrem os quilómetros que separam as praias da Légua e Paredes da Vitória.

"É só carros para baixo e para cima, toda a gente quer ver esta desgraça", diz Álvaro Vaz, de 68 anos, que esta manhã já contou "a dezenas de pessoas o inferno que ali se viveu".

"Ali" é a Praia da Légua, no concelho de Alcobaça, onde às 13:30 de domingo, deflagrou um incêndio que a tingiu de negro, juntamente com a de Vale Furado e a de Paredes da Vitória.