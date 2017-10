Incêndios

Pelo menos 3.000 ovelhas e algumas cabras morreram na zona de Oliveira do Hospital, devido ao fogo, o que compromete o futuro do queijo Serra da Estrela, disse hoje o presidente da Câmara local.

José Carlos Alexandrino afirmou à agência Lusa que "a maior parte" dos pequenos ruminantes que pereceram no incêndio de domingo "são ovinos da raça bordaleira" e de outras variedades autóctones cujo leite determina a pureza do queijo regional com Denominação de Origem Protegida (DOP).

"Está em causa o queijo Serra da Estrela", lamentou o autarca, reeleito nas autárquicas de 01 de outubro para um terceiro e último mandato.